ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Это не эксперимент и не шутка”. Ситуация ухудшается с каждым часом, госпитализирован трехлетний ребенок

”Ситуауция в больницах ухудшается даже не с каждым днем, а с каждым часом”, — заявил Вакнеметс. Сейчас мы находимся на второй фазе медицинской готовности и очень близки к третьей фазе, когда будет нарушено не только плановое лечение, но и экстренное. Количество пациентов в больницах скоро станет критическим, тогда будет необходимо ввести еще более жесткие ограничения. Если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы еще хуже. При этом уровень вакцинации все равно недостаточен.

”Это не эксперимент, не шутка, это реальный кризис”, — сказал представитель ведомства.

Урмас Суле отметил в свою очередь, что при всем драматизме ситуации у нас все же много ответственных людей, которые вакцинировались, что помогает немного сдерживать распространение заболеваемости. ”Интенсивно распространяется заболеваемость среди более молодых. Вчера, например, был госпитализирован трехлетний ребенок”, — сообщил он.

Кийк сказал, что надеяться на то, что вирус куда-то денется сам, не приходится. ”Правительство обсуждало ситуацию более шести часов. Резко возросло количество госпитализаций, их больше, чем за несколько последних недель вместе. Лыунаский медицинский штаб сделал очень жесткие предупреждения. На уровне государства нам пришлось принять меры для поощрения вакцинации и предотвращения распространения вируса. Вирус просто так никуда не уйдет”.

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