Futsal
20.10.2021, 12:25

ЕВРО 2022: жребий брошен!

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Baltic Futsal Marketing
В понедельник состоялась жеребьёвка финального раунда чемпионата Европы-2022. Компания Балтик Футзал Маркетинг рассказывает о составе групп главного турнира Старого Света.

Евро-2022 состоится в голландских городах Амстердам и Гронинген с 19 января по 6 февраля следующего года. Это будет первый европейский форум после смены формата турнира: если раньше Евро проводился каждые два года и в нем принимало участие 12 национальных сборных, то с 2022 года чемпионат перейдет на четырехлетний цикл с 16 участниками.

Отметим, что на данный момент определены лишь 15 из 16 участников, поскольку сборные Сербии и Беларуси 14 и 17 ноября проведут два стыковых матча за право поехать в Нидерланды.

Итоги жеребьёвки:

  • Группа А: Нидерланды, Сербия/Беларусь, Украина, Португалия.
  • Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
  • Группа С: Россия, Польша, Словакия, Хорватия.
  • Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.


Подчеркнём, что для сборных Грузии, Боснии и Герцеговины, Словакии и Финляндии грядущий чемпионат Европы станет дебютным.

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