ЕВРО 2022: жребий брошен!

Евро-2022 состоится в голландских городах Амстердам и Гронинген с 19 января по 6 февраля следующего года. Это будет первый европейский форум после смены формата турнира: если раньше Евро проводился каждые два года и в нем принимало участие 12 национальных сборных, то с 2022 года чемпионат перейдет на четырехлетний цикл с 16 участниками.