ЕВРО 2022: жребий брошен!

Евро-2022 состоится в голландских городах Амстердам и Гронинген с 19 января по 6 февраля следующего года. Это будет первый европейский форум после смены формата турнира: если раньше Евро проводился каждые два года и в нем принимало участие 12 национальных сборных, то с 2022 года чемпионат перейдет на четырехлетний цикл с 16 участниками.
Отметим, что на данный момент определены лишь 15 из 16 участников, поскольку сборные Сербии и Беларуси 14 и 17 ноября проведут два стыковых матча за право поехать в Нидерланды.
Итоги жеребьёвки:
- Группа А: Нидерланды, Сербия/Беларусь, Украина, Португалия.
- Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
- Группа С: Россия, Польша, Словакия, Хорватия.
- Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.
Подчеркнём, что для сборных Грузии, Боснии и Герцеговины, Словакии и Финляндии грядущий чемпионат Европы станет дебютным.