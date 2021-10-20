Получивший предписание спортклуб продолжает его игнорировать

”Мы ознакомимся с предписанием, которое состоит из восьми страниц. Такого не будет, что вчера прислали и сегодня уже начнем что-то делать. Мы изучим, что нам прислали, и подождем решения правительства, какие будут ограничения со следующей недели”, — сказал Каяри Delfi.

Он по-прежнему считает, что ковид-сертификаты особой пользы не принесут. ”Ковид-паспорт ведь не показывает, болен человек или здоров, является он носителем какого-то заболевания или нет. Это позиция нашего клуба”, — добавил он.