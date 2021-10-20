В ночной клуб со справкой друга? За подделку ковид-документов люди получили штрафы от 250 до 500 евро

По факту большинства случаев было возбуждено уголовное дело. Часть дел к настоящему моменту закрыто. Люди получили штрафы в размере от 250 до 500 евро.

Кроме этого, в отношении одного человека возбуждено производство о проступке за использования ковид-сертификата, принадлежащего другому человеку. Всего было выявлено два таких случая, оба в Тарту.

В одном случае человек воспользовался сертификатом друга, чтобы попасть в ночной клуб. Во втором — человек случайно показал сертификат своей матери, но быстро сдал на месте экспресс-тест и смог зайти в заведение. В отношении него возбуждать дело не стали.

За подделку или использование поддельного ковид-сертификата предусматривается преимущественного денежное наказание, но и тюремный срок от одного до трех лет.

Если человек выдает чужой сертификат за свой, то его могут наказать штрафом в размере до 400 евро.