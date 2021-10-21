СЕГОДНЯ | "Флора" приехала на Кипр за первыми очками

Один из самых успешных клубов кипрского футбола, ”Анортосис” выиграл 13 титулов первого дивизиона, 11 кубков Кипра и семь Супер кубков. Кипрский футбольный клуб, который официально базируется в Фамагусте, но фактически (для урегулирования вопросов с Федерацией Кипра и с Южной частью острова, где проживают преимущественно греки-киприоты) его офис размещается в Ларнаке. В 2012/2013 ”Анортосис” во втором отборочном этапе Лиги европы, встречался с таллиннской "Левадией" (3:1;3:0). Для фанатов "Анортосис" в современной истории клуба знаковым моментом является выход в групповой этап Лиги чемпионов 2008/2009. "Анортосис" тогда с шестью очками занял последнее место, хотя до последнего тура претендовал на плей-офф.

Клуб из Кипра проиграл оба поединка на групповом этапе Лиги конференций с одинаковым счетом 0:2. Из-за такого неудачного старта команда замыкает турнирную таблицу квартета В и отстает от дуэта лидеров уже на 6 очков. Изначально было понятно, что проявить себя на европейской арене киприотам будет невероятно тяжело, а вот во внутреннем первенстве от них явно ждали большего (на данный момент после 5 игр - 9 место). Тем не менее, пока банда Темури Кецбая ничем не порадовала своих болельщиков, и самое печальное, что позитивных изменений не видно на горизонте. Нападающий Кайл Лафферти и полузащитник Азер Бусуладжич не попали в заявку клуба на матч чемпионата Кипра из-за проблем со здоровьем. Их участие в игре под вопросом.

"Флора" тоже стартовала на групповой стадии турнира с двух поражений, уступив "Генту" со счетом 0:1 и "Партизану" (0:2), и находится выше "Анортосиса" в турнирной таблице только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Тем не менее представители Эстонии вряд ли сильно огорчены из-за столь неудовлетворительных результатов, так как выход в финальную часть столь крупных соревнований уже стал для них огромным событием.