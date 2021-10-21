ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ | "Флора" набрала первые в своей истории очки в Еврокубке. Ничья в гостях с "Анортосисом" — 2:2

Матч "Анортосиса" и "Флоры" начался спокойно, на первых минутах команды обменялись атаками. На 19 минуте штрафной удар исполнил Маркус Поом и попал в перекладину. На 25 минуте по флангу совершает проход Гушбауэр, простреливает в штрафную и гол забивает Делетич, "Анортосис" выходит вперед, 1-0. Спустя 3 минуты, уже после очередного прострела, гол забивает Попович и счет уже 2-0. Попович забил гол спустя год, последний раз он забивал в 2020 году в чемпионате Китая. На 38 минуте хороший проход совершает Оямаа, простреливая в штрафную и первым у мяча оказывается Саппинен, который забивает первый гол "Флоры" в еврокубках и счет становится 2-1. Игра стала больше раскрываться.

Второй тайм начался активно со стороны гостей, на первых минутах хороший момент у Саппинена, мяч пролетает недалеко от штанги. На 57 минуте выручает Игонен, от 100% гола. На 80 минуте вышедший на замену Миллер отдает пас на Саппинена, который обыгрывает вратаря и расстреливает ворота, главный голеадор "Флоры" делает счет 2-2. Все тот же Миллер на 86 минуте мог выводить гостей вперед, но мяч пролетает в считанных сантиметрах от ворот. Пошло дополнительное время и на 91 минуте снова выручает Игонен, после дальнего удара, а затем и после добивания. Матч так и закончился со счетом 2:2. Первые в истории эстонского футбола очки в еврокубках.

Следующая игра в Лиге конференций пройдет снова против "Анортосиса", но уже в Таллинне, 4 ноября.





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