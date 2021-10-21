ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ | "Флора" набрала первые очки в Еврокубке. Ничья в гостях с "Анортосисом" — 2:2
Матч "Анортосиса" и "Флоры" начался спокойно, на первых минутах команды обменялись атаками. На 19 минуте штрафной удар исполнил Маркус Поом и попал в перекладину. На 25-й минуте по флангу совершает проход Гушбауэр, простреливает в штрафную и гол забивает Делетич, "Анортосис" выходит вперед, 1:0.
Спустя 3 минуты, после очередного прострела, гол забивает Попович и счет уже 2:0. Попович забил гол спустя год, последний раз он забивал в 2020 году в чемпионате Китая. На 38-й минуте хороший проход совершает Оямаа, простреливая в штрафную и первым у мяча оказывается Саппинен, который забивает первый гол "Флоры" в еврокубках и счет становится 2:1. Игра стала больше раскрываться.
Второй тайм начался активно со стороны гостей, на первых минутах хороший момент у Саппинена, мяч пролетает недалеко от штанги. На 57-й минуте выручает Игонен, от 100% гола. На 80-й минуте вышедший на замену Миллер отдает пас на Саппинена, который обыгрывает вратаря и расстреливает ворота, главный голеадор "Флоры" делает счет 2:2. Все тот же Миллер на 86 минуте мог выводить гостей вперед, но мяч пролетает в считанных сантиметрах от ворот. Пошло дополнительное время и на 91-й минуте снова выручает Игонен, после дальнего удара, а затем и после добивания.
Матч так и закончился со счетом 2:2. Первые в истории эстонского футбола очки на групповом этапе еврокубков.
Следующая игра в Лиге конференций пройдет снова против "Анортосиса", но уже в Таллинне, 4 ноября.
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ДО МАТЧА
Один из самых успешных клубов кипрского футбола, ”Анортосис” выиграл 13 титулов первого дивизиона, 11 кубков Кипра и семь Супер кубков. Кипрский футбольный клуб, который официально базируется в Фамагусте, но фактически (для урегулирования вопросов с Федерацией Кипра и с Южной частью острова, где проживают преимущественно греки-киприоты) его офис размещается в Ларнаке. В 2012/2013 ”Анортосис” во втором отборочном этапе Лиги европы, встречался с таллиннской "Левадией" (3:1;3:0). Для фанатов "Анортосис" в современной истории клуба знаковым моментом является выход в групповой этап Лиги чемпионов 2008/2009. "Анортосис" тогда с шестью очками занял последнее место, хотя до последнего тура претендовал на плей-офф.
Клуб из Кипра проиграл оба поединка на групповом этапе Лиги конференций с одинаковым счетом 0:2. Из-за такого неудачного старта команда замыкает турнирную таблицу квартета В и отстает от дуэта лидеров уже на 6 очков. Изначально было понятно, что проявить себя на европейской арене киприотам будет невероятно тяжело, а вот во внутреннем первенстве от них явно ждали большего (на данный момент после 5 игр - 9 место). Тем не менее, пока банда Темури Кецбая ничем не порадовала своих болельщиков, и самое печальное, что позитивных изменений не видно на горизонте. Нападающий Кайл Лафферти и полузащитник Азер Бусуладжич не попали в заявку клуба на матч чемпионата Кипра из-за проблем со здоровьем. Их участие в игре под вопросом.
"Флора" тоже стартовала на групповой стадии турнира с двух поражений, уступив "Генту" со счетом 0:1 и "Партизану" (0:2), и находится выше "Анортосиса" в турнирной таблице только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Тем не менее представители Эстонии вряд ли сильно огорчены из-за столь неудовлетворительных результатов, так как выход в финальную часть столь крупных соревнований уже стал для них огромным событием.
Вот и в минувшем туре чемпионата "Флора" потеряла важнейшие очки. Выездная встреча с "Пайде" завершилась ничьей (1:1). Наверняка последние неудачи станут для команды дополнительной мотивацией. Эстонский клуб постарается поживиться очками на Кипре. Защитник Микаэль Лиландер, полузащитник Мартин Миллер и главный бомбардир команды Рауно Саппинен оправились от повреждений и сыграли в матче чемпионата Эстонии. Не исключено, что полузащитник Константин Васильев успеет восстановиться после травмы к предстоящему матчу.
В матче аутсайдеров группы возможен любой исход, наверняка последние неудачи станут для команды дополнительной мотивацией. Эстонский клуб постарается поживиться очками на Кипре.
Матча "Анортосиса" — "Флора" пройдет 21.10, в 19:45 по эстонскому времени.