За сутки в Эстонии выявлено 1347 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 20 октября в больнице находятся 413 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 302 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них 204, или 67,6%, не вакцинированы и 98, или 32,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 54 новых истории болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 80-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 753 результата теста, из которых 1 347 оказались положительными. Из получивших положительный тест 865 не были вакцинированы и 482 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 818 доз вакцины, всего введено 1 404 640 доз. Охват всего населения двумя дозами — 55%.

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