Как выучить эстонский? Учитель: общаться и только общаться. Штудирование учебников не работает

Как жителям Кохтла-Ярве выучить эстонский язык?

Общаться. Общаться и только общаться.

С кем?

Да неважно с кем. В наше время это не проблема. Сразу вспоминаю период локдауна, когда Фонд интеграции начал проект ”Языковой друг”. Тогда моментально нашли 800 человек, которые готовы общаться на эстонском языке, чтобы помочь другим его лучше выучить. Я тоже участвовал в этом проекте. До сих пор общаюсь с Андреем, которого никогда не видел вживую. Мы до сих пор два раза в месяц разговариваем по Skype на эстонском языке. У него получается все лучше и лучше. Он стал смотреть новости на эстонском, слушать эстонское радио. Таких возможностей очень много. Можно читать упаковки товаров в магазине. Искать любые варианты для общения.

Штудировать учебники по грамматике — не поможет?

Нет. Это не работает. Мы все знаем, что эстонский язык очень сложный. Нас всегда пугают, что в нем 14 падежей. Я всегда говорю, что в эстонском языке только три падежа. Остальное не так важно. Тебе не нужно знать названия всех 14 падежей. В эстонском языке нет гендера. Все слова читаются так, как и пишутся. Во всех словах ударение на первый слог. Построение предложений всегда одинаковое: подлежащее, сказуемое, дополнение. По-другому быть не может. Эстонский очень простой.

Важна мотивация. Когда мы говорим про изучение языка, мотивация бывает двух типов: инструментальная и интегративная. Государство и мы создаем предпосылки в основном для инструментальной мотивации. Язык — это инструмент, тебе он нужен на работе, для образования, тебе ставят условия — ты должен знать язык для чего-то.

Интегративная мотивация — когда тебе самому хочется, когда сердце поет. Когда ты хочешь быть частью Эстонии, иметь эстонских друзей, встречаться с эстонскими девушками, читать литературу в оригинале. Мне бы хотелось, чтобы наши люди изучали язык именно так, это будет быстрее и лучше. Такая модель мотивации больше мотивирует, чем инструментальная.