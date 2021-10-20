Два крупных торговых центра в Таллинне уже сегодня вводят жесткий контроль ношения масок
Торговые центры добровольно с сегодняшнего дня начнут проверять обязательное ношение масок как для невакцинированных, так и для вакцинированных посетителей.
Согласно новым нормам с 25 октября:
1. В крупных торговых центрах будет предоставлена площадь мобильным или стационарным пунктам вакцинации, если государство изъявит желание установить их там.
2. Во внутренний распорядок торговых центров и магазинов будет добавлен пункт об обязательном ношении масок среди работников и посетителей. Это наделит владельцев помещений правовыми основаниями для проверки обязательства по ношению маски.
3. Торговцы сделают все возможное, чтобы работники и посетители носили маски. Исходя из ситуации, охранники будут проверять ношение масок на входе и в общих зонах, раздавать маски клиентам. Если человек отказывается надеть маску, ему может быть отказано в обслуживании.
4. На территории публичного пользования будут закрыты места отдыха (скамейки и т. д.) и игровые зоны.
5. Активная продажа и дегустации в зонах общественного пользования будет приостановлена.
Ограничения вводятся в магазинах Maxima, Coop, Prisma, Selver, Ülemiste keskus, Rocca al Mare keskus, Kaubamaja и многих других.