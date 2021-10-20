В Москве для невакцинированных вводится "домашний режим"

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 19 октября о введении с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года "домашнего режима" для жителей Москвы старше 60 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Это требование не затрагивает пожилых людей, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, и тех, кто прошел вакцинацию.

Такое решение объясняют тем, наибольший прирост заболеваемости в России по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет. Максимальные показатели заболеваемости на 100 тыс. человек регистрируются в возрастной группе старше 65 лет, сообщила во вторник в Москве глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В тот же день оперативный штаб для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией предложил ввести на всей территории России с 30 по 7 ноября нерабочие дни. При этом регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с 23 октября.

Прирост заражений сократился, смертность — увеличилась

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в РФ выявлено ее 33 740 случаев коронавирусной инфекции. Это на 585 меньше, чем в понедельник, когда было зарегистрировано 34 325 заболевших.

За сутки умерли 1 015 человек, это максимум с начала пандемии. Предыдущий антирекорд — 1 002 скончавшихся — был 16 октября. Больше всего смертей в Москве — 73, в Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.

Общее число жертв COVID-19 достигло в России 225 325 человек. Выздоровели и выписаны 7,04 млн пациентов, в том числе 23 426 за последние сутки.

Новые заражения фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 5 700 случаев против 6 823 накануне, в Санкт-Петербурге 3 220 заболевших. В Московской области 2 955 новых случаев, это максимальное число для региона за пандемию.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 060 752 случаев коронавирусной инфекции.