Ситуация критическая. Кийк отчитается перед спецкомиссией о мерах борьбы с коронавирусом

Председатель специальной комиссии Урмас Рейнсалу отметил, что распространение коронавируса в Эстонии достигло критического уровня. ”Число ежедневных новых случаев заболевания и число находящихся на лечении в больнице растут. Мы приближаемся к критическим показателям этой весны”, — признал Рейнсалу.