20.10.2021, 07:26
Ситуация критическая. Кийк отчитается перед спецкомиссией о мерах борьбы с коронавирусом
Foto: Tiit Blaat
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета совместно с министром здоровья и труда Танелем Кийком и государственным контролером Янаром Холмом обсудит деятельность правительства по борьбе с распространением коронавируса.
Председатель специальной комиссии Урмас Рейнсалу отметил, что распространение коронавируса в Эстонии достигло критического уровня. ”Число ежедневных новых случаев заболевания и число находящихся на лечении в больнице растут. Мы приближаемся к критическим показателям этой весны”, — признал Рейнсалу.
”Для комиссии важно получить обзор планируемой деятельности правительства. Государственный контролер также направил правительству докладную записку с критикой управления во время вызванного вирусом кризиса. Важно выслушать комментарии министра”, — сказал Рейнсалу.
Открытое заседание начнется в 8:30. Трансляцию можно посмотреть в интернете.