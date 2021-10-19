Юрист: непринятие отрицательного результата теста может быть противоправным

Решение правительства о том, что отрицательный результат теста не может служить доказательством, что вы не представляете опасности в плане распространения инфекции, скорее всего, является незаконным. Очевидно, что новое ограничение связано с принудительной вакцинацией, а никоим образом с обеспечением безопасности против риска заразиться.

На самом деле ситуация обратная, поскольку люди, которые регулярно тестируются, гораздо безопаснее в плане распространения вируса, чем вакцинированные люди, от которых не требуют тестирования. Это особенно касается COVID-19, где вирус также распространяется через бессимптомных людей. Если в ресторане сидят 20 человек, 15 из которых были вакцинированы, а 5 прошли тестирование, то на самом деле можно убедиться, что 5 посетителей являются безопасными в плане распространения инфекции, в отношении остальных 15 мы на самом деле не знаем, инфицированы ли они или нет.

Таким образом, возникает вопрос, почему вакцинированные люди могут вести нормальный образ жизни, как будто вируса не существует, что неизбежно способствует распространению вируса, а тестированные люди, у которых есть доказательство их безопасности, исключены из общественной жизни. Таким образом, проблема дискриминации явно возникла в виде постановления правительства.

Аргумент о том, что потенциальное негативное влияние на систему здравоохранения людей, посещающих общественные места, имея отрицательный тест, весом в качестве оправдания ограничения, но он также не имеет силы, поскольку, по словам премьер-министра, только 10-15 процентов участников массовых мероприятий имеют отрицательную пробу.

С юридической точки зрения ограничения должны быть соразмерными, и ограничение не должно иметь каких-либо скрытых косвенных целей. В более широком плане правительство снова наступило на старые грабли, создавая только напряженность и двусмысленность в обществе вводом непонятных ограничений.