Социал-демократическую партию ждет смена лидера

Летом социал-демократы на общем сборе договорились, что до муниципальных выборов руководство менять не будут. Это сделают в начале нового года, не позже февраля.

"Я не буду вновь баллотироваться в председатели. Партия выберет на сей раз к выборам Рийгикогу кандидата в премьер-министры, и я думаю, что новый человек должен придать партии и новой энергии", — сказал Саар изданиям Eesti Päevaleht и Delfi.

После неудачи партии на местных выборах сегодня утром член фракции социал-демократов в Рийгикогу Лаури Ляэнеметс, который и два года назад баллотировался в лидеры СДП, через социальные сети сообщил, что вновь готов выдвинуть свою кандидатуру.

О своей готовности баллотироваться на пост председателя, дала знать и депутат парламента Рийна Сиккут.

Как сказал Саар, его уход не связан с давлением со стороны членов партии после неудачных выборов. "Я принял решение уже некоторое время назад", — утверждает он.

По словам Саара, будет ли он баллотироваться в заместители председателя или в члены правления партии, говорить еще рано. Как еще не время рассуждать о том, кого из кандидатов — Сиккут или Ляэнеметса — он бы на выборах лидера партии поддержал.