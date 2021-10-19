Кая Каллас: у Департамента здоровья есть право закрывать предприятия, где не проверяют ковид-паспорта

По ее словам, будет усилен и контроль за соблюдением организациями, предприятиями и учреждениями действующих требований.

Каллас отметила: если у предприятия есть обязанность проверять у людей ковид-паспорта, а это не делается, то у Департамента здоровья есть право закрыть это предприятие.