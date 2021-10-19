Правительство меняет порядок тестирования школьников

Правительство в принципе одобрило решение, согласно которому школьник, находившийся в близком контакте с зараженным COVID-19, должен начиная с четвертого дня после контакта сделать PCR -тест. До получения результата теста ученик, в том числе не имеющий симптомов, должен оставаться дома. Тестироваться не обязаны привитые или переболевшие учащиеся.

Для обеспечения эпидемической безопасности, этот порядок распространяется и на школьников младше 12-ти лет.

В то же время ученики 12-18 лет больше не должны незамедлительно после близкого контакта с инфицированным сдавать тест на антиген.

В случае, если ученик не согласен пройти тест, он должен находиться 10 дней на самоизоляции.

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