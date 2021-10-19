Правительство меняет порядок тестирования школьников

Поправка распространяет обязанность доказывать свою эпидемиологическую безопасность также на учеников в возрасте до 12 лет, которые после близкого контакта с заболевшим в школе должны будут сдать тест ПЦР и до получения его результатов оставаться дома. Однако учащиеся в возрасте 12-18 лет не должны больше немедленно после близкого контакта сдавать антиген-тест, так что общее количество тестов сократится.

По словам премьер-министра Каи Каллас, в интересах общества держать школы открытыми и вместе с тем как можно быстрее пресекать цепочки заражений в школьных коллективах. ”Распространение инфекции в школах очень беспокоит. Мы все знаем, что дети и молодежь, как правило, болеют не тяжело, но они все же заболевают и приносят инфекцию домой, что в невакцинированных семьях может привести к тяжелейшим случаям заболевания”, — сказала Каллас.

Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркнула, что опыт прошлого учебного года показал очень остро, как важно для школьного коллектива продолжать привычный учебный процесс таким образом, который позволял бы держать распространение которавируса под контролем. ”Одна из главных целей по выходу из коронакризиса — держать школы открытыми, чтобы учеба продолжалась, дети и молодежь получали как можно лучшее образование и не должны были платить за происходящее своим будущим”, — сказала Керсна. ”Наши педагоги, ученые, родители, а также, я уверена, большая часть общества единодушны в том, что нужно приложить все усилия, чтобы школы могли продолжать работать”. Министр также отметила, что этому может поспособствовать каждый родитель, который доверяет врачам и позволит вакцинировать себя и своего достигшего 12 лет ребенка. ”Сегодня для того, чтобы народ Эстонии был более здоровым и образованным, имеет значение каждый укол”, — сказала Керсна.