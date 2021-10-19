19.10.2021, 17:29
На шахте "Оямаа" произошел несчастный случай: серьезно пострадал проходчик
Foto: Tiit Blaat
В результате аварии на шахте "Оямаа", входящей в концерн Viru Keemia Grupp (VKG), пострадал проходчик, который находится на лечении в больнице, передает rus.err.
В среду, 13 октября, примерно в 16:00 на шахте "Оямаа" (Ида-Вирумаа) произошел несчастный случай на производстве, в результате которого пострадал 37-летний проходчик. На него упал кусок горной массы.
Рабочий был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
"Мы начали внутреннее расследование, чтобы выяснить причины инцидента и исключить такие ситуации в будущем", — сказала пресс-секретарь VKG Ирина Боенко.