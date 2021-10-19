Четыре страны направили в ОЗХО ответы на вопросы РФ об отравлении Навального

В ответах Постоянного представительства Германии при ОЗХО, в частности, отмечается, что самолет, доставивший находящегося в коме Алексея Навального из Омска в Берлин, был зафрахтован частной организацией и на его борту не было членов правительства или иных представителей немецких властей. Что же касается ответа на вопрос о том, почему факт помощи со стороны ОЗХО Германии — скорее демонстративной, чем объективно необходимой, до последнего момента скрывался от России, в представительстве ФРГ напомнили, что согласно Конвенции о химическом оружии визит группы технической помощи не требует предварительного информирования или согласия со стороны других государств-участников. "Результаты визита группы технической помощи, как указано в ее отчете, являются крайне тревожными и подчеркивают, что визит был далеко не показательным, как утверждает Российская Федерация, но очень необходимым для доказательства случая применения химического оружия", — указывается в ответе.