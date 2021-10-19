Врач из Латвии: в палате интенсивной терапии антиваксеров нет. Но порой уже поздно…

Но с вакциной от ковида почему-то всё по-другому. Именно эта вакцина всех волнует как-то по-особому. Вы готовы пить любые фуфломицины, но вакцина от ковида требует самого тщательного разбирательства.

Но каждое осложнение и каждую смерть можно предотвратить, сделав вакцину. Пандемия Covid-19 – это не только пандемия вируса, это и пандемия дезинформации. Многие годы человечество боролось c вирусными болезнями с помощью вакцин. Ваши предки с помощью поголовной и обязательной вакцинации победили полиомиелит и оспу. Вас самих и ваших детей уже давно «чипировали» от множества вирусных болезней согласно календарю вакцинации. Если вы когда-либо попадали в травмпункт с каким-либо порезом, вам уже сделали прививку от столбняка и скорее всего вы не интересовались, какие исследование она прошла и какие побочные эффекты от неё могут быть. С той же лёгкостью вы, попадая в больницу, соглашаетесь на любые инъекции и инвазивные манипуляции. Вы требуете их!

С повышением количества инфицированных в больницах открываются новые ковидные отделения, но скоро мест на всех не хватит. Не хватит мест и для пациентов с другими заболеваниями.

Вирус проникает в лёгкие и разрушает их. Статистика неумолима – больше трети поступивших больницу с дыхательной недостаточностью нуждаются в интенсивной терапии и искусственной вентиляции лёгких.

Я врач и лечу ковид в Резекненской больнице вот уже второй осенне-зимний сезон. Уверяю вас, ковид – это не просто ОРВИ или грипп, это серьёзное и часто очень тяжёлое инфекционное заболевание. И совершенно непредсказуемое. Заболеть и получить осложнения в виде дыхательной недостаточности может каждый, вне зависимости от возраста и сопутствующих болезней. Вам кажется, что вы молодые и здоровые, но вирусу плевать.

Друзья, не могу больше молчать, когда вижу статистику по ковиду в Резекне. Сегодня мой родной город находится на первом месте по количеству инфицированных на 100 тысяч населения, и этот показатель продолжает расти. Резекне занимает последнее место по количеству вакцинированных. Это позор и катастрофа.

Люди, вас обманули и ввели в заблуждение разные псевдоэксперты из соцсетей и некоторые политики. Но вы не хотите это понимать сейчас, сидя дома в тепле. К сожалению, для многих понимание приходит только в палате с подключённым кислородом или под маской искусственной вентиляции. Говорят, когда падает самолёт, на борту нет атеистов. В палате интенсивной терапии тоже антиваксеров уже нет. Но порой уже поздно.

Я понимаю, что, когда вы ходите на работу и в магазин, и светит солнышко, вы не осознаёте всю серьёзность ситуации. Ваши друзья здоровы, близкие живы, а сосед переболел в лёгкой форме. Вас даже бесит, что вас заставляют носить какие-то маски. Не вижу вируса, значит, его нет. Это психологический механизм защиты.

Но я вижу вирус каждый день, я работаю с ковидом каждый день и вижу другую картину. Картину страданий и отчаяния.

Что касается вакцины против ковида, то спешу вас обрадовать, она исследована лучше, чем колбаса на вашем столе. В мире уже сделаны миллиарды прививок от ковида, процент побочек ничтожен и несравним с теми осложнениями, которые можно получить от ковида.

Люди, одумайтесь! Ни один врач не желает вам плохого и не хочет вам навредить. Я вас уверяю, что вакцина в тысячу раз безопасностей, чем сам ковид. Получить тромб от ковида и умереть намного проще, чем от вакцины.

Загуглите любую скандинавскую страну, там ведь не дураки живут. Это страны с самым высоким уровнем жизни, и охват вакцинации там более 70%, снимаются все ограничения. Да, вакцинированный тоже может заболеть, но вакцина защитит вас от осложнения и смерти. И чем больше вакцинированных, тем меньше вирус переносится в обществе, и в таком случае он просто исчезает.

Я уже предвкушаю ваши комментарии, что меня подкупил Сорос и бигфарма, больницы пусты, вакцинация убивает. Пишите, что хотите, но задумайтесь – а что, если вы ошибаетесь. Я призываю к вашему рассудку и здравому смыслу – идите и вакцинируйтесь, пока не поздно.

Идите и вакцинируйтесь, пока есть возможность! Эта зима будет решающей. Все, кто не вакцинируются – переболеют. Многие тяжело, многие не выживут. Зачем рисковать?

P.S. Я сам получил уже третью вакцину от ковида. И хочу вернуться к нормальной жизни, продолжать нормально учиться, ведь из-за ковида я не могу продолжать обучения в резидентуре.

Желаю вам всем здоровья и благоразумия!