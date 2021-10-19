Реформа Суперкубка Испании: развитие или повод для скандала?

Розыгрыш Суперкубка Испании будет проведён с 25 по 27 февраля будущего года, и состоится он в формате финала четырёх. RFEF объявила названия четырёх клубов, которые поведут борьбу за трофей: «Барса» (чемпион страны), «Интер Мовистар» (обладатель Кубка Короля), «Эль Посо Мурсия» (победитель регулярного чемпионата) и «Пальма Футзал» (вторая команда регулярного чемпионата). Федерация объяснила такой выбор стремлением повысить интерес Кубку Короля среди болельщиков и мотивировать команды на борьбу в этом турнире. Поскольку финалистами прошлого розыгрыша Кубка были «Интер» и «Барса», которая получила право участвовать в Суперкубке как чемпион Испании, место «блауграны» заняла «Пальма». И именно это решение стало катализатором скандала, который разгорелся вокруг Суперкубка.

«Леванте», ставший в минувшем сезоне вице-чемпионом, счёл приглашение «Пальмы» несправедливым по отношению к себе, а болельщики валенсийского клуба и вовсе увидели в этом решении заговор. «Леванте» направил в Федерацию официальную жалобу, сопроводив ее официальным заявлением: «Мы недовольны решением федерации, которое мы считаем совершенно несправедливым по чисто спортивным критериям. «Леванте» лишается возможности участвовать в вышеупомянутом соревновании, право участвовать в котором мы заслуженно выиграли, заняв второе место в Примере». В то же время «Леванте» отмечает, что решение Федерации не подлежит обжалованию, и клубу остаётся лишь подчиниться ему.

Отметим, что пары финала четырёх будут определены слепым жребием, место проведения турнира будет объявлено позднее.