В Харьюмаа велосипедист врезался в автобус и погиб на месте

ДТП произошло на девятом километре шоссе Палдиски-Мадизе в деревне Мадизе, когда участвовавший в групповой тренировке велосипедист наехал на остановившийся на обочине автобус Volvo. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи пыталась реанимировать 38-летнего пострадавшего, но полученные им травмы были настолько серьезны, что он скончался на месте.

На велосипедисте был шлем. По предварительным данным, велосипедисту могло помешать ярко светящее солнце.

„Обстоятельства этого конкретного ДТП выяснит делопроизводство, – сказал полицейский аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Плоомпуу. – В любом случае все участники дорожного движения должны быть готовы отреагировать на неожиданное препятствие и быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения, особенно, если видимость по каким-то причинам ограничена".

Во время ДТП мимо остановившегося автобуса проехал маленький легковой автомобиль красного цвета, водитель которого мог быть свидетелем происшедшего. Полиция просит водителя этого автомобиля связаться по телефону 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee