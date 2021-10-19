Мужчина! Cделай оральный секс таким, чтобы женщина достигла оргазма!
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Клитор можно стимулировать языком или рукой, но невозможно предложить женщине оральный секс в то время, когда мужчина пенетрирует. Физически это возможно лишь при удалении ребер. Посасывание клитора — самый эффективный способ, через который женщина получит оргазм. Пришло время поговорить о секс-игрушках, которые делают это, чтобы мужчина смог довести свою женщину в спальне до сумасшествия.
Что представляет из себя посасывающий клитор вибратор?
Более чувствительные женщины получали оргазм с помощью клиторального вибиратора всего за 60 секунд. Помощник создает на клиторе легкие ритмичные моменты вакуума в комбинации с вибрациями. Выглядят эти вибраторы как ушные термометры с мундштуком. Женщины, в коллекции мастурбаторов которых есть посасывающий клитор вибратор, утверждают, что это наслаждение не сравнимо ни с чем. По статистике аж 75 % женских оргазмов сосредоточены именно на клиторе. Подумать только, если бы мужчина смог доставить своей любимой такую сенсацию? Бесспорно, рот мужчины — просто изумительный, но опыт с секс-игрушкой — это что-то вроде небесного наслаждения.
Как использовать клиторальные вибраторы во время любовной игры?
Это как при тренировках, начинать следует с разминки. Мужчина ни в коем случае не должен вводить что-то во влагалище, пока любимая не станет теплой, влажной и готовой к различным шальным играм. Стимуляцию клитора следует начать с нанесения лубриканта. Поцелуи, зрительный контакт и обнимашки — вот и настал момент для включения вибратора. Начни с более низких режимов посасывания, так как клитор чрезвычайно чувствителен. Во время любовной игры дай помощнику побаловать и другие ее эрогенные зоны — соски, половые губы… А твои пальцы — для того, чтобы раздразнить точку G.
Как довести женщину до блаженства?
Ответ прост — не оставляй клитор за бортом во время пенетрации. Надень на пенис кольцо, которое продлевает эрекцию, и в то же время вибрирует на клиторе. Слишком маленькие или со слабой вибрацией кольца для пениса клитору ничего не дают. Кольцо должно быть достаточно большим, чтобы доставало до клитора. Через стимуляцию клитора растет возбуждение женщины и тем самым оргазм становится более мощным. Поза миссионера для игр с кольцом для пениса — самая эффективная. Начни с более простого.
Женщинам знакома ситуация, когда мужчина своего наслаждения достиг, и ей достаточно хорошо, но огненного шоу не получилось. Посасывающая клитор секс-игрушка враз решит эту проблему даже после оргазма мужчины. Игрушку можно использовать не только для любовной игры, она великолепно подходит и для предоставления наслаждения в самой финальной игре.
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