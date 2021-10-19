Мужчина! Cделай оральный секс таким, чтобы женщина достигла оргазма!

Клитор можно стимулировать языком или рукой, но невозможно предложить женщине оральный секс в то время, когда мужчина пенетрирует. Физически это возможно лишь при удалении ребер. Посасывание клитора — самый эффективный способ, через который женщина получит оргазм. Пришло время поговорить о секс-игрушках, которые делают это, чтобы мужчина смог довести свою женщину в спальне до сумасшествия.

Что представляет из себя посасывающий клитор вибратор?

Более чувствительные женщины получали оргазм с помощью клиторального вибиратора всего за 60 секунд. Помощник создает на клиторе легкие ритмичные моменты вакуума в комбинации с вибрациями. Выглядят эти вибраторы как ушные термометры с мундштуком. Женщины, в коллекции мастурбаторов которых есть посасывающий клитор вибратор, утверждают, что это наслаждение не сравнимо ни с чем. По статистике аж 75 % женских оргазмов сосредоточены именно на клиторе. Подумать только, если бы мужчина смог доставить своей любимой такую сенсацию? Бесспорно, рот мужчины — просто изумительный, но опыт с секс-игрушкой — это что-то вроде небесного наслаждения.

Как использовать клиторальные вибраторы во время любовной игры?

Это как при тренировках, начинать следует с разминки. Мужчина ни в коем случае не должен вводить что-то во влагалище, пока любимая не станет теплой, влажной и готовой к различным шальным играм. Стимуляцию клитора следует начать с нанесения лубриканта. Поцелуи, зрительный контакт и обнимашки — вот и настал момент для включения вибратора. Начни с более низких режимов посасывания, так как клитор чрезвычайно чувствителен. Во время любовной игры дай помощнику побаловать и другие ее эрогенные зоны — соски, половые губы… А твои пальцы — для того, чтобы раздразнить точку G.

Как довести женщину до блаженства?