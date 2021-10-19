В Мали эстонские инструкторы обучают местных солдат

”Курс нацелен на подготовку солдат малийской армии. Для начала мы обучим их фундаментальным навыкам и защите баз, а затем, постепенно, научим действовать в составе роты”, — отметил инструктор лейтенант Урмо Утсай, признав, что подготовку бойцов осложняет разный уровень подготовки и образованности курсантов.

”Мы общаемся с ними с помощью переводчиков, что уже затрудняет нашу задачу. К сожалению, некоторые солдаты не умеют считать, писать и читать. Таким образом, иногда нам приходится обучать их вещам, которые нам кажутся очевидными. Тем не менее, курсанты демонстрируют тягу к знаниям и волю, благодаря чему мы наверняка добьемся поставленных целей”, — добавил лейтенант Утсай.

Миссия Европейского союза EUTM Mali (European Training Mission Mali), направленная на восстановление потеницала малийских вооруженных сил с целью проведения последними самостоятельных операций, восстановления территориальной целостности страны и противодействию террористическим угрозам.

Нестабильность в Мали представляет угрозу как для Северонй Африки, так и Европы. В частности, она осложняет борьбу Европейского Союза с наркотраффиком и нелегальной миграцией, а также угрожает европейской энергетической безопасности.

Европейский союз оказывает Мали логистическую и консультативную помощь, отстаивает исполнение международного и гуманитарного права, и помогает в защите гражданских лиц и прав человека. Эстония участвует в миссии с 2013 года.