Обвиняемый в убийстве женщины мужчина совершил до суда новое тяжкое преступление

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 6 ноября 2020 года Владимир Лось в Таллинне в квартире дома по улице Пухангу ударил свою супругу ножом. Женщина скончалась на месте преступления.

Полиция задержала Лося в качестве подозреваемого, но затем отпустила до начала судебного процесса.

Однако еще до начала суда прокуратура предъявила Лосю новое обвинение в тяжком преступлении.

В марте этого года в нетрезвом виде Лось на улице Пухангу ударил ножом своего друга, причинив тому опасные для жизни телесные повреждения.