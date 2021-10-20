20.10.2021, 09:30
Обвиняемый в убийстве женщины мужчина совершил до суда новое тяжкое преступление(53)
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В среду в Харьюском окружном суде начинается судебный процесс над 57-летним Владимиром Лосем.
Согласно обвинительному заключению, в ночь на 6 ноября 2020 года Владимир Лось в Таллинне в квартире дома по улице Пухангу ударил свою супругу ножом. Женщина скончалась на месте преступления.
Полиция задержала Лося в качестве подозреваемого, но затем отпустила до начала судебного процесса.
Однако еще до начала суда прокуратура предъявила Лосю новое обвинение в тяжком преступлении.
В марте этого года в нетрезвом виде Лось на улице Пухангу ударил ножом своего друга, причинив тому опасные для жизни телесные повреждения.