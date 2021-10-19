Кая Каллас: по тестам туда, где проверяют ковид-сертификаты, пускать не будут. Платить за вакцинацию будут не людям, а самоуправлениям

На последовавшей пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас рассказала об итогах обсуждения и принятых решениях.

- Все учреждения, обязанные требовать ковид-сертификаты, должны это делать. У Департамента здоровья есть право в противном случае их закрыть.

- Всем работникам рекомендуется перейти на удаленку.

- Будет повышена плата за укол вакциной, что должно мотивировать медицинские учреждения добиваться большего охвата. Будут мотивированы и самоуправления

- Ношение масок — настоятельно рекомендовано. Маски рекомендовано надевать и там, где требуют ковид-сертификат. Обязательно ношение масок сохраняется в общественном транспорте и магазинах. Надеемся, что кинотеатра и театры будут требовать от своих зрителей ношения масок.

- В вопросе платы людям за то, что они делают прививку есть много проблем. Это моральная обязанность. У нас есть и сомневающиеся, а плата людям за прививку лишь увеличит сомнения. Третья причина — если мы не сможем ввести плату с сегодняшнего дня, то это снизит скорость вакцинации, так как люди начнут ожидать выплаты компенсации.

- Волны коронавируса были разными. В первую волну люди сами соблюдали дистанцию и оставались дома. В третью было уже тяжелее. Просьба к жителям: люди могли бы сотрудничать. Посмотрим, как в Латвии будет проходить такое сотрудничество в условиях жестких ограничений.

- Цели у нас поставлены. Так как у нас нет принудительной вакцинации, то силой мы ее продавливать не будем. Ковид-паспорта будут требовать как минимум до 10 января. То есть и в период Рождества и Нового года.

- Требование ковид-паспортов не будет действовать в отношении несовершеннолетних. Их будут требовать только с 18 лет.

- На предыдущей неделе Научный совет не рекомендовал вводить дополнительных ограничений. На этой недели ученые рекомендовали, чтообы невакцинированные не могли проходить по тесту туда, где требуется ковид-сертификат. Теперь тест на коронавирус больше как доказательство не действует.

- Если местное самоуправление сможет повысить уровень вакцинации на 10%, то за каждого вакцинированного оно получит 5 евро.