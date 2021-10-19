19.10.2021, 15:47
Какие новые ограничения нас ждут? Правительство обсуждает это уже шестой час
Foto: Taavi Sepp
Обсуждение правительства, связанное с распространением COVID-19, началось сегодня в 10 утра. Delfi подготовил обзор того, какие меры предлагали ввести Партия реформ и Центристская партия.
Основное предложение Партии реформ — ограничить деятельность не вакцинированных людей. Как сообщил ранее глава фракции реформистов Март Вырклаэв, ограничения для не вакцинированных направлены на повышение темпа вакцинации и будут связаны со сферами развлечений, торговли и общественного питания.
Центристская партия же направила своим партнерам по коалиции шесть предложений:
- Выплачивать людям в возрасте от 60 лет пособие в размере 100 евро после прохождения вакцинации первой или последующими дозами.
- Каждому центру семейных врачей выплачивать 10 000 евро, когда среди их пациентов в возрасте от 60 лет процент вакцинированных достигнет 80%.
- Выплатить работникам домов престарелых премию в размере их месячной зарплаты, когда процент вакцинированных среди них достигнет 90%.
- Выплачивать местным самоуправлениям по 10-20 евро на каждого жителя, когда среди жителей старше 60 лет или среди взрослого населения процент вакцинированных будет 80%.
- Создать фонд компенсации ущерба от вакцин.
- Организовать вакцинацию на дому.
О чем именно договорится правительство, пока неизвестно.