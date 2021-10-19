Какие новые ограничения нас ждут? Правительство обсуждает это уже шестой час

Основное предложение Партии реформ — ограничить деятельность не вакцинированных людей. Как сообщил ранее глава фракции реформистов Март Вырклаэв, ограничения для не вакцинированных направлены на повышение темпа вакцинации и будут связаны со сферами развлечений, торговли и общественного питания.