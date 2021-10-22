Правда ли, что пить холодное и есть мороженое при простуде вредно?

При этом простудные заболевания и ангина имеют схожие симптомы — в частности, боль в горле. Против неё холодные напитки и мороженое как раз достаточно эффективны. По сути, их действие можно сравнить с прикладыванием холода к воспалённому месту — температурное воздействие сужает сосуды и может немного уменьшить отёк. Врач-педиатр Евгений Комаровский даже рекомендует мороженое при частых заболеваниях: ”Если у ребёнка частые ангины, хронический тонзиллит, постоянно после холодного болит горло, то алгоритм действий стандартный: вы сегодня же отправляетесь в супермаркет и покупаете кило белого пломбира. И начинаете есть этот белый пломбир как лекарство. По чайной ложке три раза в день”.

Есть отдельные исследования , предполагающие, что вдыхание холодного воздуха вызывает иссушение слизистых оболочек, что, в свою очередь, делает их более восприимчивыми к проникновению вируса. Однако в случае и с простудой, и с ангиной без контакта с патогеном заболевание просто не может наступить — вне зависимости от того, сколько холодных напитков выпьет человек или сколько порций мороженого съест. Дальнейшее употребление холодного также не может усугубить ситуацию, так как болезнь развивается из-за размножения патогена в организме.

Опасность употребления холодных продуктов при заболеваниях горла и носа объясняют в первую очередь их температурой. Многие до сих пор верят, что простудные заболевания так называют потому, что они вызываются исключительно остыванием организма, то есть переохлаждением. Однако это не так. Простуда — это ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), и, как следует из названия, вызывается попаданием в организм патогенного вируса, в том числе одного из четырёх ”старых” коронавирусов. Заразиться ОРВИ можно только от носителя болезни — при личном контакте или через предметы. Похожая ситуация и с ангиной — острым тонзиллитом. Это заболевание бактериальной природы, вызываемое в основном стрептококками или стафилококками, а в более редких случаях — грибами и другими патогенами.

Судя по публикациям в интернете , многие пользователи узнали о таком запрете, ещё будучи детьми, от своих бабушек и родителей. Некоторые представители этих поколений продолжают верить, что холодные напитки и еда только провоцируют болезнь и поэтому категорически запрещены при простуде. Доходит до случаев , когда мороженое разогревали в микроволновой печи и только потом разрешали детям его есть. Интересно, что эта идея устоялась не только в русскоязычном пространстве — на англоязычных родительских форумах также можно встретить такое утверждение.

Существует также другой аргумент противников мороженого — некоторые считают, что оно, как и другие молочные продукты, увеличивает во время простуды продукцию слизи (в народе эти выделения называют соплями). Это убеждение значительно старше наших бабушек, упоминание о такой связи можно встретить в арабских медицинских трактатах XII века. Идея о связи молочных продуктов с ухудшением течения заболевания достаточно распространена и сегодня.

Для проверки этого утверждения учёные провели эксперимент. С помощью особых пищевых технологий они создали соевое молоко, на вкус неотличимое от коровьего, и предложили группе из 125 добровольцев выпить стакан или коровьего молока, или соевого. Среди испытуемых были те, кто верил в связь молочных продуктов и появления более густой слизи, и те, кто не считал эту версию справедливой. Добровольцы выпили 300 мл напитка, а затем описали свои ощущения. На ”оболочку во рту, горле или на языке” пожаловались 39% испытуемых, 31% отметили ”необходимость чаще сглатывать”, 42% сообщили, что ”слюна стала более вязкой, стало сложнее глотать”. При этом разницы между теми, кто пил коровье молоко или соевое, не было. Правда, все добровольцы на тот момент были здоровы.

Поэтому был проведён другой эксперимент. 60 добровольцев заразили риновирусом второго типа и предложили в течение десяти дней описывать свои симптомы, характер выделений и общий вес слизи, выделяемой за сутки. Испытуемые пили от нуля до 11 стаканов молока в день. Те, кто верил в зависимость ”больше молочных продуктов — больше слизи”, действительно отметили, что имели более выраженные симптомы, однако вес выделенной ими слизи не отличался от веса слизи тех, кто в эту закономерность не верил. Учёные подвели итог: ”Не обнаружено статистически значимой связи между потреблением молока и молочных продуктов и объёмами производства слизи у здоровых взрослых, бессимптомных или симптоматических, с риновирусной инфекцией”. Более поздние исследования также подтверждают отсутствие закономерности: ”Люди, которые верят в теорию связи объёма слизи с выпитым молоком, сообщают о большем количестве респираторных симптомов после его употребления” — однако этому нет никаких доказательств. Молоко также не способно ухудшать течение астматических приступов.

То есть данных о том, что молочные продукты, в том числе и мороженое, ухудшают течение простудных заболеваний, учёные так пока и не обнаружили. Предполагают, что субъективные ощущения, которые испытывали добровольцы, могут быть связаны с тем, что молоко — это эмульсия, и при смешивании со слюной возможно образование флокулл — мелких хлопьевидных частиц. Именно они могли и стать причиной той ”оболочки” во рту, на которую жаловались и те, кто пил коровье молоко, и те, кому досталось соевое.

Таким образом, холодные напитки отнюдь не противопоказаны во время простуды, а, напротив, могут снижать болевые ощущения в горле. Отказываться от мороженого также не стоит — оно тоже даёт некоторое облегчение и не ухудшает течение заболевания.