Обнародованы уточненные данные по явке избирателей на местных выборах

Согласно закону, в понедельник и во вторник в избирательных комиссиях городов и волостей прошел повторный подсчет голосов, отданных на выборах в собрания местных самоуправлений.

Из 1 074 046 человек, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 587 361. После проверки голосов, отданных дважды, было засчитано 273 620 электронных голосов. 313 741 избиратель проголосовал посредством избирательного бюллетеня на избирательных участках. Таким образом, окончательная явка составила 54,7 %.

Действительных бюллетеней было 584 902. Недействительных бюллетеней было 2459.

Жалобу Республиканской избирательной комиссии можно подать в течение трех дней с момента осущест