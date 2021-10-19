Таллиннские власти призывают автолюбителей отдать предпочтение ламельным покрышкам

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, многие страны пришли к выводу, что использование шипованной резины следует ограничить, поскольку она наносит вред окружающей среде и здоровью людей.

”Обусловленный использованием шипованных автопокрышек износ проезжей части негативно влияет на качество воздуха в городе и увеличивает потребность в ремонте дорожного полотна”, — пояснил Кландорф, добавив, что хотя воздух в Таллинне является одним из самых чистых в Европе, негативные последствия использования шипованной резины можно ощутить и здесь.

”С помощью кампании мы пытаемся обратить внимание всех участников движения на вред, обусловленный использованием шипованных автопокрышек, а также объяснить им, что предупредить это негативное воздействие совсем несложно”, — добавил Кландорф.

Согласно результатам исследования, уличная пыль вызывает множество проблем со здоровьем, и, к сожалению, негативно влияет на ожидаемую продолжительность жизни. Проведенное в 2011-2013 гг. в Хельсинки исследование показало, что 75% пыли в столичном регионе образуется в результате использования шипованной резины. В Таллинне каждую весну собирается около 5500 м3 мелких частиц дорожного покрытия, выбитых с асфальта шипами автопокрышек. Это более чем 330 грузовиков с вредным для здоровья материалом.

Обусловленный использованием шипованной резины экономический ущерб может достигать миллионов евро. Исследование Таллиннского технического университета показало, что снижение использования шипованной авторезины на 20% в одном лишь Таллинне позволило бы сэкономить на ремонте дорог 2,2 млн евро. Сокращение периода использования шипованной резины на полтора месяца означало бы экономию в размере 1,2 млн евро в год. Негативное воздействие мелких частиц на здоровье населения оценивается в Эстонии в 380 млн евро в год.