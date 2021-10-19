Таллиннские власти призывают автолюбителей отдать предпочтение ламельным покрышкам(18)
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, многие страны пришли к выводу, что использование шипованной резины следует ограничить, поскольку она наносит вред окружающей среде и здоровью людей.
”Обусловленный использованием шипованных автопокрышек износ проезжей части негативно влияет на качество воздуха в городе и увеличивает потребность в ремонте дорожного полотна”, — пояснил Кландорф, добавив, что хотя воздух в Таллинне является одним из самых чистых в Европе, негативные последствия использования шипованной резины можно ощутить и здесь.
”С помощью кампании мы пытаемся обратить внимание всех участников движения на вред, обусловленный использованием шипованных автопокрышек, а также объяснить им, что предупредить это негативное воздействие совсем несложно”, — добавил Кландорф.
Согласно результатам исследования, уличная пыль вызывает множество проблем со здоровьем, и, к сожалению, негативно влияет на ожидаемую продолжительность жизни. Проведенное в 2011-2013 гг. в Хельсинки исследование показало, что 75% пыли в столичном регионе образуется в результате использования шипованной резины. В Таллинне каждую весну собирается около 5500 м3 мелких частиц дорожного покрытия, выбитых с асфальта шипами автопокрышек. Это более чем 330 грузовиков с вредным для здоровья материалом.
Обусловленный использованием шипованной резины экономический ущерб может достигать миллионов евро. Исследование Таллиннского технического университета показало, что снижение использования шипованной авторезины на 20% в одном лишь Таллинне позволило бы сэкономить на ремонте дорог 2,2 млн евро. Сокращение периода использования шипованной резины на полтора месяца означало бы экономию в размере 1,2 млн евро в год. Негативное воздействие мелких частиц на здоровье населения оценивается в Эстонии в 380 млн евро в год.
Это же исследование выявило и положительную тенденцию — все больше автолюбителей отдают предпочтение ламельной резине. Если ранее шипованные автопокрышки использовались в 69–77% автомобилей, то в 2020 году их доля снизилась до 61 процента. При должном уровне обслуживания дорог автомобили в основном передвигаются по мокрому или сухому асфальту, и при использовании ламельной резины тормозной путь автомобиля короче, а управление — лучше, чем в случае шипованных автопокрышек.
Зимнюю резину разрешено использовать в период с 15 октября по 31 марта, а с 1 декабря по 1 марта это является обязательным. Ламельные автопокрышки можно использовать круглый год. Тем не менее, ввиду своей мягкости ламельная резина не является лучшим вариантом для летнего сезона.
Кампанию ”Пыль убивает” проводит Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства с 2015 года.
Источники информации:
- Совместные исследования Института здравоохранения Тартуского университета и Центра экологических исследований (2011 и 2007 гг.);
- Исследовательская программа NASTA 2011–2013 (Хельсинки) ”Ламельная резина: лучшее качество воздуха без ущерба для безопасности движения”;
- Исследование Таллиннского технического университета, проведенное по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства (2020 г.).