Читатель спрашивает: как нам убедить своих работников вакцинироваться?

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

По всем вопросам сначала лучше всего обращаться к непосредственному начальнику, затем к специалисту по рабочей среде, уполномоченному по рабочей среде или другому представителю работников. По данной теме у обычного представителя может оказаться недостаточно специальных знаний, и тут поможет Больничная касса.

Все работодатели могут через Больничную кассу заказать для своих работников индивидуальный семинар специалиста-медика, в ходе которого он подробно расскажет о вакцинах, процессе вакцинации и о возможных опасностях. Будут даны ответы и на возникшие вопросы. Услуга бесплатная. Чтобы ею воспользоваться или узнать о ней подробнее, напишите по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Мероприятие занимает 30–45 минут. На семинаре рассматриваются следующие темы:

- Реакция организма (иммунной системы) на вирусную инфекцию;

- Вакцинация и вирусные заболевания, возможные побочные эффекты вакцин, болезни, предотвращаемые прививками;

- Что такое вакцины от Covid;

- Мнения и мифы, связанные с прививками;

- Проведение вакцинации от Covid.

Другая услуга Больничной кассы предусматривает возможность, если есть к ней есть достаточный интерес, заказать вакцинацию на рабочем месте. Такая услуга удобна, если ближайший для работников пункт вакцинации находится слишком далеко или открыт в неудобное время либо работники хотят быть уверены, что время, потраченное на вакцинацию, будет зачтено как рабочее.

Чтобы пригласить специалиста, который сделает прививки, в компании должно быть не менее 5 желающих их получить. Воспользоваться услугой можно, обратившись по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee.

Информация о местах, где делают прививки, об уездных координаторах вакцинации, о вакцинах и их действии, а также по поводу мифов можно получить и на сайте www.vaktisineeri.ee.

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