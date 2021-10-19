Магазины и т/ц ужесточают меры контроля: ношение масок обязательно, сидеть на скамейках запрещено

Согласно новым нормам:

1. В крупных торговых центрах будет предоставлена площадь мобильным или стационарным пунктам вакцинации, если государство изъявит желание установить их там.

2. Во внутренний распорядок торговых центров и магазинов будет добавлен пункт об обязательном ношении масок среди работников и посетителей. Это наделит владельцев помещений правовыми основаниями для проверки обязательства по ношению маски.

3. Торговцы сделают все возможное, чтобы работники и посетители носили маски. Исходя из ситуации, охранники будут проверять ношение масок на входе и в общих зонах, раздавать маски клиентам. Если человек отказывается надеть маску, ему может быть отказано в обслуживании.

4. На территории публичного пользования будут закрыты места отдыха (скамейки и т. д.) и игровые зоны.

5. Активная продажа и дегустации в зонах общественного пользования будет приостановлена.

Ограничения вводятся в магазинах Maxima, Coop, Prisma, Selver, Ülemiste keskus, Rocca al Mare keskus, Kaubamaja и многих других.