19.10.2021, 20:41
ГРАФИК | Количество пациентов с COVID-19 в больницах за неделю выросло на 25%
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Если в начале прошлой недели в больницах из-за коронавируса находилось 290 человек, то по состоянию на нынешний понедельник их количество увеличилось до 412.
Таким образом, за неделю количество ковид-пациентов выросло на 122 человека. По прошлой волне мы знаем, что Эстония в состоянии справиться с 700 пациентами, но у этого будут серьезные последствия в виде существенного урезания объемов планового лечения.
Изменения последней недели отображены в графике ниже: