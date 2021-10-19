Премьер-министр Польши обвинил Евросоюз в шантаже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне споров о верховенстве национальных законов над законодательством Евросоюза обвинил ЕС в шантаже. Об этом глава польского правительства заявил во вторник, 19 октября, выступая перед Европарламентом в Страсбурге. "Я не согласен с тем, что политики хотят шантажировать Польшу и грозить ей", — указал Моравецкий

Заявление польского премьера прозвучало на фоне подготовки Еврокомиссией судебного иска против правительства Польши. Иск касается возможного несоответствия конституции республики с европейским законодательством. Конституционный суд (КС) Польши в четверг, 7 октября, признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с Конституцией Польши, постановил суд. По мнению судей, членство страны в Евросоюзе не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Варшавой своего суверенитета.

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Это решение вызвало жесткую критику со стороны руководящих органов Евросоюза. "Мы не можем позволить, и мы не позволим ставить под угрозу наши общие ценности. Комиссия будет действовать. И все опции вам известны", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента.

По ее словам, ЕК может юридически оспорить решение конституционного суда Польши, задействовать условный механизм финансирования и другие финансовые механизмы или задействовать статью 7 договора о Европейском Союзе, в которой подразумевается констатация угрозы нарушения одним из государств-членов общих ценностей ЕС. В случае подобной констатации может быть принято решение о приостановлении определенных прав этого государства.

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