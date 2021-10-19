Таллиннская избирательная комиссия утвердила результаты голосования

В Таллинне в голосовании приняли участие 191 615 избирателей из 353 360 обладающих правом голоса горожан. В это число входят также 88 127 электронных голосов, а с помощью бумажного бюллетеня проголосовали 103 488 избирателей.

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, выборы прошли спокойно, без существенных инцидентов.

”Я благодарю избирателей и всех тех, кто помогал в проведении выборов. По сравнению с прошлыми муниципальными выборами избирательная активность возросла: проголосовали 54,5% обладающих правом голоса горожан, что является хорошим результатом в условиях нынешней эпидемиологической ситуации”, — резюмировал Лелло.

”Люди хорошо восприняли возможность проголосовать на избирательных участках в торговых центрах. Избиратели активно голосовали в палатках, установленных в районах Мустамяэ, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, — добавил Лелло. — Рекордным стало и количество электронных голосов, чему могло послужить желание горожан избежать лишних контактов в условиях вспышки коронавируса. Это также демонстрирует доверие к системе электронного голосования”.

Утверждению результатов голосования предшествовал пересчет голосов, поданных за кандидатов в Таллиннское горсобрание на бумажном бюллетене, осуществленный накануне Таллиннской избирательной комиссией в спортхолле ”Калев”. Пересчет электронных голосов провела государственная служба по организации выборов.

Для определения предварительных результатов голосования в воскресенье вечером и в ночь на понедельник поданные на бумажных бюллетенях голоса пересчитывались на избирательных участках, а голоса избирателей, проголосовавших не по месту жительства — в штабе Таллиннской избирательной комиссии, который работал в спортивном холле ”Калев”.

В общей сложности в подготовке и проведении выборов в Таллинне были задействованы свыше 900 человек, большая часть из которых на протяжении недели выборов работала в участковых комиссиях.