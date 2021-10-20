РЕПЕПТ | Запеченная тыква с сыром по-итальянски

В расчете на 6 порций вам понадобится:

Тыква 800 гр.

Оливковое масло 3 стол. ложки

Пшеничная мука 2 стол. ложки

Моцарелла 250 гр.

Пармезан 80 гр.

Соль по вкусу.

Томаты 7 шт.

Вес состава:100​ гр

Калорийность

состава:156​ ккал​

Белков:9​ гр

Жиров:10​ гр

Углеводов:8​ гр

Время приготовления:​ 1 ч

Моцареллу можно использовать как в рассоле, так и ту, которая предназначается для пиццы.

Предварительно вымытую тыкву очистите от кожицы, нарежьте на ломтики или квадратики — как кому больше нравиться — толщиной​ примерно не более 0,5, 1 см.

На тарелку с небольшими бортиками насыпьте немного муки, запанируйте каждый ломтик тыквы с двух сторон. Подсыпайте муку по мере необходимости.

Тыквенные ломтики в муке выложите на застеленный пергаментом противень. Каждый ломтик полейте сверху оливковым маслом, немного посолите. При этом учитывайте, что пармезан обладает определенной степенью солености.

Запекайте овощные ломтики в разогретой до 180С духовке 10-14 минут. В зависимости от духовки.

Пармезан (можно использовать любой сыр по вкусу) натрите на​ терке.

Моцареллу достаньте из рассола, дайте жидкости стечь. Нарежьте моцареллу кружочками или кубиками как нравиться и просушите от жидкости.

На дно формы для запекания налейте 1 ч.л. оливкового масла.

Выложите слой тыквы. Сверху выложите кружочки моцареллы.

Добавите томаты и присыпьте равномерно тертым пармезаном. Снова выложите ломтики тыквы. И также сырные слои.

Завершите запеканку слоем тыквы. Верх равномерно присыпьте тертым пармезаном.

Можно использовать любой сыр.

Форму прикрыть фольгой и поставьте в разогретую до 180 С духовку. Запекайте тыкву с сыром 15 — 20 минут. Затем снимите фольгу с формы, переключите духовку на режим "гриль" и прибавьте температуру до 200 С. Запекайте блюдо до румяной корочки 5-7 минут.

Готовой запеканке дайте постоять в форме 5 — 10 минут и подавайте.​ По вкусу добавьте зелень. Приятного аппетита!

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