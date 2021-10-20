РЕЦЕПТ | Запеченная тыква с сыром по-итальянски(1)
В расчете на 6 порций вам понадобится:
- Тыква 800 гр.
- Оливковое масло 3 стол. ложки
- Пшеничная мука 2 стол. ложки
- Моцарелла 250 гр.
- Пармезан 80 гр.
- Соль по вкусу.
- Томаты 7 шт.
Вес состава:100 гр
Калорийность
состава:156 ккал
Белков:9 гр
Жиров:10 гр
Углеводов:8 гр
Время приготовления: 1 ч
Моцареллу можно использовать как в рассоле, так и ту, которая предназначается для пиццы.
Предварительно вымытую тыкву очистите от кожицы, нарежьте на ломтики или квадратики — как кому больше нравиться — толщиной примерно не более 0,5, 1 см.
На тарелку с небольшими бортиками насыпьте немного муки, запанируйте каждый ломтик тыквы с двух сторон. Подсыпайте муку по мере необходимости.
Тыквенные ломтики в муке выложите на застеленный пергаментом противень. Каждый ломтик полейте сверху оливковым маслом, немного посолите. При этом учитывайте, что пармезан обладает определенной степенью солености.
Запекайте овощные ломтики в разогретой до 180С духовке 10-14 минут. В зависимости от духовки.
Пармезан (можно использовать любой сыр по вкусу) натрите на терке.
Моцареллу достаньте из рассола, дайте жидкости стечь. Нарежьте моцареллу кружочками или кубиками как нравиться и просушите от жидкости.
На дно формы для запекания налейте 1 ч.л. оливкового масла.
Выложите слой тыквы. Сверху выложите кружочки моцареллы.
Добавите томаты и присыпьте равномерно тертым пармезаном. Снова выложите ломтики тыквы. И также сырные слои.
Завершите запеканку слоем тыквы. Верх равномерно присыпьте тертым пармезаном.
Можно использовать любой сыр.
Форму прикрыть фольгой и поставьте в разогретую до 180 С духовку. Запекайте тыкву с сыром 15 — 20 минут. Затем снимите фольгу с формы, переключите духовку на режим "гриль" и прибавьте температуру до 200 С. Запекайте блюдо до румяной корочки 5-7 минут.
Готовой запеканке дайте постоять в форме 5 — 10 минут и подавайте. По вкусу добавьте зелень. Приятного аппетита!
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