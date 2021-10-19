На окраине Таллинна построят новый бизнес-парк

По словам Аймара Роосалу, руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank, бизнес-парк Kokasauna находится непосредственно на границе города, прямо рядом с технопарком Tänassilma Tehnopark, так что речь идёт о коммерческой зоне, которая очень быстро развивается.

”Сейчас в этом районе работают десятки предприятий, которым для расширения бизнес-деятельности необходимы новые площади. В этом районе до сих пор не было никаких сложностей с поиском арендаторов, и Bigbank в качестве финансирующей стороны участвует в проекте на его ранней стадии, чтобы предложить девелоперу максимальную поддержку при реализации этого бизнес-проекта”, — сказал Роосалу.

По словам Каупо Койтла, члена правления Kokasauna Äripark OÜ, бизнес-парк ориентирован на предприятия, которым необходимы производственные, складские или другие коммерческие площади. ”С точки зрения логистики, людям будет удобно добираться сюда на работу как из Таллинна и Саку, так и из Сауэ. Общая площадь территории Kokasauna Äripark около пяти гектаров, и по состоянию на сегодняшний день уже произведены все необходимые подключения, построены дороги и трассы коммуникаций”, — сказал Койтла.

Строительство первого здания бизнес-парка начнётся сразу и завершится летом 2022 года.