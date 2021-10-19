Департамент здоровья сделал предписание популярному спортивному клубу, который отказывался проверять COVID-сертификаты

Еще с 26 августа решением правительства были ужесточены коронавирусные ограничения, а это означает, что и спортклубы должны в дальнейшем требовать от всех совершеннолетних посетителей предъявить ковид-сертификат (справка о сделанной прививке, перенесенной болезни или отрицательном результате теста).

Однако спортивный клуб Sparta все это время не проверял у посетителей наличие сертификатов, обосновывая это якобы противоречием Конституции.

"Спортивный клуб придерживается точки зрения, что установленные постановлением правительства №305 требования к спортивным клубам противоречат Конституции, и спортивному клубу нельзя вменять их невыполнение", — заявил член правления клуба Март Каяри Delfi.

Департамент здоровья вынес клубу предписание, которое обязывает незамедлительно начать выполнять установленные требования, иначе придется заплатить штраф. В случае невыполнения предписания в отношении предприятия будет принудительное взыскание денег в размере до 9600 евро.

Департамент сообщил, что если предприятие не согласно с предписанием или же считает, что оно ущемляет его права, то у него есть право подать Департаменту здоровья претензию, что не освобождает предприятие от немедленного выполнения предписания. У предприятия также есть возможность обратиться с жалобой в административный суд.