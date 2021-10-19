ФОТО и ВИДЕО | Репортаж RusDelfi: Где собирались, что ели, пили и какие прогнозы давали нарвские политики во время подсчета голосов

”Обязательно упомяни, что мы были в кафе Classic, — сказал бывший мэр Нарвы и глава избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов, когда мы приехали к нему за комментарием перед подсчетом голосов. — Надо поддержать ребят, сейчас время сложное, ковид”.

Предложение Евграфова натолкнуло на мысль рассказать, где и другие политические силы ожидали результатов выборов и как у были накрыты столы у собравшихся.

Что ели и пили политики, у кого был стол богаче и как оценивали свои шансы на победу — читайте в репортаже RusDelfi.