ФОТО и ВИДЕО | Репортаж RusDelfi: Где собирались, что ели, пили и какие прогнозы давали нарвские политики во время подсчета голосов

”Обязательно упомяни, что мы были в кафе Classic, — сказал бывший мэр Нарвы и глава избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов, когда мы приехали к нему за комментарием перед подсчетом голосов. — Надо поддержать ребят, сейчас время сложное, ковид”.

Предложение Евграфова натолкнуло на мысль рассказать, где другие политические силы ожидали результатов выборов.

Что ели и пили нарвские политики из других партий и избирательных союзов, а также как оценивали свои шансы на победу — читайте в репортаже RusDelfi.