Выборы 2021
19.10.2021, 19:02

ФОТО и ВИДЕО | Репортаж RusDelfi: Где собирались, что ели, пили и какие прогнозы давали нарвские политики во время подсчета голосов

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Роман Старапопов
Рауно Волмар
EKRE valimispidu Narvas
EKRE valimispidu Narvas
Foto: Rauno Volmar
В Нарве на муниципальных выборах сокрушительную победу одержал избирательный союз ”Список Катри Райк”, получивший 15 из 31 мандата в горсобрании. Центристская партия потерпела поражение и утратила власть в Нарве, получив всего 10 мандатов. Результатов голосования политические силы ждали в ресторанах и кафе, а кто-то — в помещениях муниципальных учреждений.

”Обязательно упомяни, что мы были в кафе Classic, — сказал бывший мэр Нарвы и глава избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов, когда мы приехали к нему за комментарием перед подсчетом голосов. — Надо поддержать ребят, сейчас время сложное, ковид”.

Предложение Евграфова натолкнуло на мысль рассказать, где другие политические силы ожидали результатов выборов.

Что ели и пили нарвские политики из других партий и избирательных союзов, а также как оценивали свои шансы на победу — читайте в репортаже RusDelfi.

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