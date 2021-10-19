19.10.2021, 13:10
Нападение в Виймси: мужчина сделал несколько выстрелов и ударил жертву оружием(26)
Foto: Eero Vabamägi
18 октября поступило сообщение, что в деревне Мийдуранна в волости Виймси на территорию предприятия пришел 55-летний мужчина с огнестрельным оружием.
Мужчина сделал несколько выстрелов, а затем ударил 32-летнего мужчину оружием и скрылся с места происшествия.
К счастью, в результате выстрелов никто не пострадал. В тот же вечер полиция задержала нападавшего.
Так как это грубое нарушение общественного порядка, то в отношении стрелка заведено уголовное производство. Причина возникновения конфликта выясняется.