Нападение в Виймси: мужчина сделал несколько выстрелов и ударил жертву оружием

Мужчина сделал несколько выстрелов, а затем ударил 32-летнего мужчину оружием и скрылся с места происшествия.

К счастью, в результате выстрелов никто не пострадал. В тот же вечер полиция задержала нападавшего.

Так как это грубое нарушение общественного порядка, то в отношении стрелка заведено уголовное производство. Причина возникновения конфликта выясняется.