Ратас: мы не слишком далеки от чрезвычайной ситуации

Он прокомментировал жесткие ограничения, которые начнут действовать в Латвии с 21 октября, и признал, что если плановое лечение в больницах закрылось, то других возможностей нет.

"Я очень надеюсь, что правительство Эстонии сможет быстро принять мотивационные меры, а также возможные другие меры для предотвращения распространения вируса. Если этого не произойдет, то может случиться, что мы столкнемся с тем же", — сказал он.

"Если плановое лечение закроется, то ограничений не избежать", — сказал Ратас, добавив, что обществу следует быть готовым к тому, что до чрезвычайной ситуации недалеко.

По словам Ратаса, правительство все же пока не обсуждало введение чрезвычайной ситуации, но эту возможность надо учитывать: "Если из наших больниц будут поступать такие же сигналы, как и в Латвии, то придется использовать все возможности и меры".

Во вторник правительство собралось в 10:00, чтобы обсудить ситуацию с распространением коронавируса в стране. По информации ERR, Партия реформ предложит на обсуждение новые ограничения для не вакцинированных людей.