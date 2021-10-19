ТАБЛИЦА | На лососевых реках начинают проводить усиленные проверки. Когда и где запрещена ловля рыбы?

По словам научного сотрудника Тартуского университета Мартина Кеслера, ограничения на вылов во время нереста крайне необходимы для сохранения популяции лосося. ”Лососевые находятся в уязвимом состоянии не только в Эстонии, но и во всем мире. В настоящее время исчезло более половины мировых популяций лосося. Чтобы эстонская популяция лосося и форели сохранялась и приумножалась, им необходимо дать возможность беспрепятственно нереститься в реках. ”Ловля рыбы в это время окажет огромное негативное влияние на рыбные запасы в будущем”, — пояснил Кеслер.

Для того, чтобы браконьеры не смогли помешать нересту рыб в течение всего периода запрета Департамент окружающей среды будет инспектировать лососевые реки чаще, чем обычно. ”Во время периода нереста помимо инспекторов будут помогать осуществлять надзор также волонтеры-защитники рыб и наши коллеги из других отделов Департамента окружающей среды”, — сказал Ааре Пай, главный инспектор отдела развития живой природы и надзора за рыболовством. ”Добровольные помощники — это дополнительные глаза и уши для инспекторов, они очень важны и полезны”, — подтвердил Пай.

Во время сезона нереста лососевых защитником может стать любой, кто замечает подозрительную активность на лососевых реках с настоящего момента и вплоть до начала декабря и сообщает об этом по государственному инфо-телефону 1247.

Ограничения действуют на многих реках с 1 сентября по 30 ноября и варьируются от реки к реке: например, в это время ловля рыбы на реке Васалемма полностью запрещена, а на речной системе Пярну запрещена ловля только лососевых. В настоящее время единственным разрешенным для ловли лососевых местом являются реки Нарва и Ягала, однако для ловли лосося здесь требуется карточка рыболова. Информацию об ограничениях на конкретных водоемах можно посмотреть на карте в веб-приложении ограничений на рыбную ловлю.