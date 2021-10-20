Бесплатный массаж и стоматолог, а также ежегодный рост зарплаты. Lidl заманивает работников разными бонусами

Как сообщила пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппел, интерес к работе в Lidl уже в первые сутки был очень высок. ”Мы приглашаем присоединиться к нашей команде всех, кто заинтересован в стабильной, но свободной от рутины работе. Кроме мотивирующей зарплаты, которая на 25% выше, чем в среднем в секторе, мы предлагаем ряд дополнительных бонусов, например, дополнительное страхование здоровья, которое покрывает, к примеру, лечение зубов, массаж, помощь врача-специалиств и многое другое”, — сообщила Сеппел.