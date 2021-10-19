Доктор Попов: мы достигнем критической точки, придется вводить тотальный локдаун

"В какой-то момент мы достигнем критической точки, и нам придется задуматься о тотальном локдауне, потому что уровень заболеваемости и число госпитализированных перейдут разумные границы", — сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью программе "Кофе+" на канале ETV+.

Он отметил, что сначала ограничения, скорее всего, будут распространяться на людей, которые не имеют иммунного статуса и болеют COVID-19 прежде всего. "Среди них распространяется инфекция. Именно они попадают в самом тяжелом состоянии в больницы и под аппарат искусственной вентиляции легких. Самые высокие пики заболеваемости — среди детей в возрасте 12-14 лет. Дети несут инфекцию домой: родителям, бабушкам и дедушкам".

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице во вторник обсудят дополнительное закрытие планового лечения. По словам Попова, персонал, работающий в ковидных отделениях, устал. "Это тяжелая работа, независимо от зарплаты. Люди готовы лучше сидеть дома на больничном, чем работать в ковидном отделении", — пояснил он.