Лутсар: ни одно ограничение не поднимет иммунитет. Нас спасет только вакцинация

”В Эстонии с этой точки зрения ситуация намного лучше, чем в Латвии. Нам удавалось придерживаться схемы, по которой в фокусе вакцинации были именно пожилые люди. Насколько я знаю, Латвии этого не удалось, поскольку они сразу же сделали вакцинацию доступной для всех. С этой точки зрения наглядно сравнение Финляндии и Латвии. У Финляндии была очень жесткая стратегия вакцинации: прежде всего, самые старшие и далее в порядке снижения возраста. Если посмотреть на Латвию, то там заметно увеличивается именно кривая пожилых”.

Несмотря на то, что в Латвии ограничения были всегда жестче и длительнее, спрос на стационарное лечение от COVID-19 сильно превышает предложение. Хотя страна делает большую ставку на введенный локдаун, в долгосрочной перспективе может помочь только вакцинация пожилого населения, считает Лутсар. Ничего другого не остается и Эстонии — нужно продолжать делать упор на достижение более высокого уровня иммунизации.

Пока в Эстонии устанавливать новые ограничения Лутсар не советует, однако научный совет рекомендует правительству ужесточить контроль над уже имеющимися требованиями.

”Период ограничений и мер контроля необходимо использовать для того, чтобы вакцинировать. Например, комендантский час в Латвии имеет смысл только в случае, если наряду с этим будут предприниматься шаги для продвижения иммунизации. У этого есть смысл только если в это же время будут вакцинировать людей”, — отметила Лутсар.