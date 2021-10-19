В Ласнамяэ загорелся автомобиль с газовым двигателем

Когда спасатели прибыли на место, то владелец сообщил, что это автомобиль с газовым двигателем. Поэтому сначала было устранено возгорание, а затем с помощью измерительного устройства попытались обнаружить возможную утечку газа. К счастью, ее не удалось обнаружить.